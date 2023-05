Loano, spento l’incendio di via Verzi: bruciati circa 2 ettari di bosco

È stato spento l’incendio divampato nel primo pomeriggio odierno a Loano, in via Verzi, che ha bruciato circa 2 ettari di bosco (leggi QUI). Sono ora in corso le operazioni di bonifica, attuata con difficoltà, visto il pendio scosceso.

Due le squadre di Vigili del fuoco impegnate nello spegnimento, per un totale di 10 uomini, coadiuvati dai volontari Aib e dall’elicottero regionale che ha effettuato numerosi lanci.

Mentre l’elicottero ha abbandonato la zona dell’incendio intorno alle 17, Vigili del fuoco e volontari Aib sono rimasti sul posto per la bonifica. È inoltre previsto un presidio notturno sul sito per scongiurare l’eventuale ripartenza delle fiamme, complice purtroppo il vento.