Seconda festa de Leze, spazio ad un concerto, il giro delle Creuze e due mostre

L'associazione Leze e n'ta Ciabrea, il gruppo Leze Legino, il circolo Arci Milleluci Aps, l'Anpi e il Legino Calcio hanno organizzato la seconda festa de Leze.

Via con i festeggiamenti da oggi, venerdì 19 maggio alle 21 con "Primavera Barocca", concerto del duo Mazas nell'oratorio di Sant'Ambrogio in via Chiabrera.

Domenica 21 maggio spazio al giro delle Creuze partendo da piazza Don Aragno.