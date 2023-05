Porto turistico di Andora e Arpal svelano i progetti per la sicurezza ad "Azzurro Pesce d'Autore"

"In una giornata piovosa come quella di oggi vorrei ricordare un servizio utile a tutti i cittadini ovvero l'app Meteo 3R che fornisce previsioni meteo in tempo reale e nasce dalla collaborazione delle Regioni Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte - spiega l'ingegner Giannoni - Specificamente per i diportisti e per coloro che lavorano sul mare, mi fa piacere evidenziare che Andora è il primo porto ligure ad ospitare un sistema di segnalazione luminoso che permette di fare conoscere, in tempo reale, ai diportisti, ai pescatori e agli sportivi l'emissione di un avviso meteo per mareggiata intensa o venti forti di burrasca diramato dalla Protezione civile. La lanterna semaforica di Protezione civile è un cartello luminoso, pensato e realizzato, nell'ambito del progetto Gias, Interreg Marittime, grazie alla collaborazione fra Arpal, Protezione civile, Ama e Comune di Andora".