Albenga, successo per il tributo a Troisi: il ricavato per le visite di prevenzione oncologica gratuite Ant

Successo per il tributo che la città di Albenga ha dedicato, lo scorso sabato 20 maggio, alla figura di Massimo Troisi. Risate, comicità pungente e vagamente malinconica che ha fatto grande il protagonista della serata e momenti più profondi ed emozionanti, nel settantesimo anniversario della nascita dell'istrionico attore nativo di San Giorgio a Cremano. Un pubblico numeroso, entusiasta e molto attento ha assistito partecipe alla pièce teatrale che lo ha ricordato e celebrato, nella cornice del Teatro Ambra.

Il merito del successo registrato dallo spettacolo organizzato dalla delegazione ANT di Albenga per raccogliere fondi per le visite di prevenzione oncologica gratuite sul territorio cittadino va senz'altro a Gaetano Adiletta, ideatore e interprete di questo tributo teatrale alla vita di Troisi.

La serata è stata presentata dal direttore artistico del teatro ingauno, Mario Mesiano, che ha invitato a raggiungerlo sul palco sia la responsabile della delegazione, Cristina Pavanelli, che ha ricordato il 45esimo anniversario della nascita della Fondazione ANT, sia il sindaco della Città delle Torri, Riccardo Tomatis. Proprio quest’ultimo, nella sua duplice veste di primo cittadino e di medico, non ha esitato a definire l’ANT “una risorsa fondamentale per la nostra comunità” oltreché “una associazione di cui ci si può fidare e a cui ci si può affidare per la serietà e evidenziare l'importanza della prevenzione”, parlando del volontariato come della “più nobile forma di generosità".

Sul palco dell’applauditissimo spettacolo, poi, Adiletta è riuscito a emozionare il pubblico con aneddoti e racconti legati all’infanzia e alla carriera del 'comico dei sentimenti', alternati alle immagini rastrellate da squarci di vita di Troisi e dalle sue opere più blasonate. Mentre, ad impreziosire la rappresentazione teatrale, non sono mancati naturalmente gli accompagnamenti musicali dall’inestimabile repertorio artistico di Pino Daniele, amico intimo dell’attore napoletano, magistralmente eseguiti da Giangi Sainato e Roberto Matta, quest’ultimo accompagnato in un duetto da Olinda Di Dea.

L'apice della commozione, infine, è stato raggiunto con una toccante poesia scritta dallo stesso Adiletta: 'E parole toje', dedicata a Massimo Troisi per evidenziare l’immortalità delle sue parole, per quanto a primo acchito di difficile comprensione (vuoi per il dialetto, vuoi per il solo ed unico modo di esprimersi dell’attore).

Al termine dello spettacolo, Cristina Pavanelli ha rinnovato il proprio invito a visitare la sede della delegazione n via Roma 46, dove oltre ad avere la possibilità di sostenere ANT, si possono avere informazioni sulle attività svolte dall’associazione sul territorio. Infine, ha ringraziato pubblicamente la sezione ingauna degli Alpini, che ha prestato il servizio d'ordine nel coso della serata.