Tornerà domenica 28 maggio, a Finale Ligure, la Festa dei Popoli, che in questa edizione 2023 avrà il titolo “Insieme senza confini”.

A partire dalle ore 16 e per tutto il pomeriggio, fino alle ore 20, in Piazza Vittorio Emanuele tutte le comunità presenti sul territorio si incontreranno per un evento all'insegna di musica, danze, poesie, giochi, cucina bevande e tanto altro. Tutti insieme senza differenza alcuna.

L'evento vedrà coinvolte anche diverse realtà associative del territorio finalese.