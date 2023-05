Le opere dell'artista catalano Albert Barreda in mostra ad Albissola in "Metamorphosis"

Sabato 27 maggio 2023 alle ore 18 presso la Galleria Kélyfos di Albissola Marina verrà inaugurata la mostra personale di Albert Barreda dal titolo "Metamorphosis", a cura di Paola Gargiulo.

In mostra sarà presente una selezione di opere di Barreda, catalano d’origine e savonese d’adozione: acquerelli e lavori a tempera su carta in cui l’artista riflette sulla natura e, in particolare, sulle tessiture eccezionali che si vengono a creare sulla superficie delle pietre ad opera della natura stessa.

L’artista osserva le caratteristiche formali dei sassi e le trasforma in trame astratte, intrecci, profili e sagome nelle quali si combinano perfettamente l’agire umano e quello naturale offrendo ai visitatori spunti di riflessione utili riguardo un argomento estremamente attuale.

Barreda, per coinvolgere maggiormente il pubblico, proporrà un workshop che si svolgerà mercoledì 7 giugno dalle ore 14,30 negli spazi della Kélyfos Contemporary Art & Design di via Isola ad Albissola Marina.

I partecipanti condurranno una ricerca analoga a quella proposta dall’artista in mostra e realizzeranno due disegni compiendo un viaggio personale ed unico con la fantasia a partire dall’analisi di pietre raccolte sulla spiaggia per fermarsi a riflettere su una piccola porzione di realtà che, se osservata in maniera diversa, può diventare assolutamente significativa ed importante.



ALBERT BARREDA

La formazione artistica di Albert Barreda inizia a Barcellona, in Spagna, presso la Scuola Comunale delle Arti Decorative Massana, poi all’Accademia di Belle Arti e Mestieri. Mentre lavora come insegnante in una scuola primaria in Catalogna inizia l’attività espositiva. L’interesse per la ricerca pedagogica lo porta a condurre corsi di educazione all’immagine per bambini e adulti prima in Spagna, poi in diverse città italiane, soprattutto a Bologna.