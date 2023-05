Valle di Vado, cane scappa terrorizzato dai tuoni. L'appello per ritrovare Jack: "Ha bisogno di cure"

Riceviamo e pubblichiamo questo appello arrivato alla nostra redazione:

"Jack si è perso venerdì 12 maggio intorno alle ore 20:30/21 dalla Valle di Vado. Si è spaventato a causa dei tuoni. Purtroppo il padrone non è riuscito a raggiungerlo, e da quel momento del cane non si è saputo più nulla".

"La famiglia ha messo annunci sui social e volantini. Ha fatto alzare i droni per vedere se magari fosse in qualche giardino o peggio ancora su qualche ciglio della strada, ma anche questa azione non ha dato esito. Sono molto affranti e disperati. Offrono anche una ricompensa altissima".

"Jack è un cane da caccia ma non può essere usato per questa pratica poiché ha paura dei rumori e dei tuoni, né tantomeno per la riproduzione perché sterilizzato. Inoltre ha bisogno di cure. Numeri da contattare 342 8599410 oppure 349 8106066".