Aurelia Bis, tutto pronto per la ripresa del cantiere e spuntano i nuovi cartelli: fine lavori il 16 febbraio 2026 (FOTO)

Come annunciato ieri (leggi QUI) i lavori per il completamento dell'Aurelia Bis ad Albisola Superiore località Grana sono pronti a partire già nella giornata di oggi.

La consegna del cantiere al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Ici Italiana Costruzioni Infrastrutture Spa, Italiana Costruzioni Società per Azioni, Edilelettra Srl, Eurosistemi Srl e De Cicco Srl, è avvenuta questa mattina e ora scatteranno in prima battuta i rilievi e le sistemazioni delle aree.

Da ieri sono stati infatti posizionati due escavatori di diverse dimensioni, facendo presagire che gli interventi sulla variante Albisola Superiore-Luceto/ Savona-Corso Ricci, fermi all'80%, siano pronti a ripartire dopo anni di stop.

E' spuntato anche sul cantiere il nuovo cartello di Anas che indica l'aggiudicatario dei lavori, l'importo, il gruppo di progettazione della società per azioni italiana e il gruppo legato all'impresa esecutrice oltre alla data di consegna e la data di fine interventi che sono previsti per il 16 febbraio del 2026.

Tre anni quindi, come era stato preventivato. L’opera era stata aggiudicata per un importo finale di 83 milioni di euro per lavori e servizi.

L’intervento riguarda le opere necessarie a completare l’appalto originario, rimasto incompiuto: il tracciato della variante Aurelia in questo tratto parte da Savona con uno svincolo lungo Corso Ricci, in prossimità del torrente Letimbro, a nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro) e termina in corrispondenza dell’intersezione con una rotatoria in via Saettone nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia). Questo lotto di completamento ha una lunghezza complessiva in asse di 5,1 km e prevede 4 gallerie.

“Come anticipato, il cantiere è stato consegnato da Anas all’azienda entro la fine di maggio, quindi il cronoprogramma è stato ampiamente rispettato: l’obiettivo è concludere i lavori nei primi mesi del 2026 – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture –. Siamo davanti ad un passo fondamentale per realizzare un’infrastruttura cruciale per questo territorio e per l’hub portuale di Savona e Vado Ligure, rimasta per tanto tempo incompiuta, che garantirà un alleggerimento del traffico a beneficio di tutta la logistica, dal trasporto di merci in entrata e uscita dai porti agli spostamenti quotidiani dei cittadini. Non possiamo che essere soddisfatti di veder riavviato il cantiere di conclusione del primo lotto, atteso da tempo da parte del territorio, che era sospeso a causa del fallimento dell’impresa precedente: un risultato che è stato raggiunto grazie al lavoro di regione e coordinato con le amministrazioni e il commissario straordinario dell’opera. Nel frattempo – continua l’assessore - lavoreremo a stretto contatto con il commissario, gli enti locali e Anas per il secondo lotto, essenziale per completare e rendere pienamente operativa la Variante Aurelia”.