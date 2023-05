Savona, partono i lavori per il secondo lotto della piscina Zanelli: chiuso il park in sterrato e scattano i divieti (FOTO e VIDEO)

Sono scattati da questa mattina i lavori per la realizzazione del secondo lotto della piscina Zanelli nell'area sterrata che fino a ieri era adibita a parcheggio.

La ruspa è infatti al lavoro e la polizia locale è presente sul posto visto che anche gli stalli a lato della piscina alcuni fino a domenica 28, altri fino a domenica 15 giugno, escluso gli autorizzati, non potranno essere utilizzati.

La prima fase degli interventi prevede una serie di analisi del terreno propedeutiche all'avvio del cantiere. Non mancheranno però problemi per chi usufruisce della piscina.

“L'apertura e la gestione del cantiere comporteranno disagi, va detto chiaramente – aveva dichiarato l'assessore allo sport Francesco Rossello – Disagi che cercheremo di gestire con la Rari Nantes Savona che ringraziamo fin da ora della disponibilità. Siamo certi, comunque, che i savonesi capiranno che i disagi non sono fini a se stessi, ma sono funzionali alla realizzazione del raddoppio della piscina”.

Per un caso, che non è dovuto a una scelta dell'amministrazione ma alle tempistiche PNRR, in concomitanza con la consegna lavori si svolgerà il Campionato Italiano Estivo Juniores di Nuoto Sincronizzato che vedrà la partecipazione di 400 atlete provenienti da tutta Italia.

L'evento comincerà oggi e terminerà domenica 28. Inoltre, sempre nella giornata odierna, si disputerà la Gara 2 valevole per la Finale 5°/6° posto dei Play off di Pallanuoto di Serie A 1 tra Savona e Trieste, per la quale è prevista grande affluenza di pubblico.

“Vista l'eccezionalità dell'evento, con la previsione di arrivo di diversi pulmini di atlete, da mercoledì a domenica riserveremo un'area del parcheggio pubblico per la manifestazione e così faremo ogni volta che si svolgerà una manifestazione di carattere nazionale o internazionale – aveva proseguito Rossello – Relativamente ai parcheggi, l'obiettivo è quello di trovare una soluzione permanente. Il parcheggio del Sacro Cuore è, ovviamente, una soluzione che stiamo monitorando, ma che è strettamente legata alla vicenda di Ata e non è realizzabile nel breve periodo. L'obiettivo è comunque quello di trovare una soluzione transitoria a breve e medio termine che limiti il disagio tanto ai fruitori della piscina quanto ai residenti e ai frequentatori dei bagni marini”.

Il progetto prevede due vasche scoperte, una di 25 metri per 12,50, con profondità variabile da 1,80 a 3,05 metri e una vasca didattica da 12,50 metri per 6 e una profondità che va da 70 a 80 centimetri. Nel progetto approvato dalla giunta nell'autunno dello scorso anno previsti anche spogliatoi autonomi divisi per uomini e donne, un’area coperta direttamente collegata con la hall di ingresso della piscina coperta, un deposito, un pronto soccorso.