Albenga, scontro auto-moto: trentenne in codice giallo al Santa Corona (FOTO)

Incidente ad Albenga, in regione Doria, tra una moto e un’auto nel primissimo pomeriggio di oggi. Il sinistro è avvenuto in prossimità dell’incrocio per andare verso la via Aurelia e ad avere la peggio il centauro, un uomo di 30 anni.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 14 e immediatamente si è attivata la macchina del pronto intervento.

Sul posto 2 ambulanze della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e la Polizia locale.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, un ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo dai militi della Croce Bianca.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO