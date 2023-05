Cairo, addio a Gianluigi Patrone: è stato sindacalista Cgil e consigliere comunale

Lutto a Cairo Montenotte per la scomparsa, all'età di 76 anni, di Gianluigi Patrone.

Già sindacalista Cgil, operaio della 3M (era nell'officina PE), in molti ricordano il suo impegno, all'insegna della combattività e della determinazione, per i diritti dei lavoratori in un periodo difficile. Ha ricoperto inoltre il ruolo di consigliere comunale.

Lascia Irma con Enrico, Gabriella, Gaia e Mattia; la sorella, il fratello, i cognati, le nipoti Eliana e Laura, oltre a parenti e amici tutti.

Nella giornata odierna, partendo dalla stazione di Ferrania (dove risiedeva) in direzione del cimitero locale, si sono svolti i funerali in forma civile.