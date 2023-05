La piccola Amaris nasce su un'ambulanza durante il trasporto Loano-Savona

Quarantasei minuti dopo la mezzanotte. E' questo l'orario in cui ha visto la luce la piccola Amaris, a bordo di un'ambulanza.

I due militi a bordo del mezzo stavano trasportando una partoriente da Loano all'ospedale San Paolo di Savona, quando il numero di contrazioni della donna sono presto aumentate.

Dopo alcune soste per assistere la signora, in prossimità di Savona l'ambulanza si è infine definitivamente accostata a bordo strada per consentire il momento decisivo. E la piccola Amaris è nata, grazie alla prontezza dei due giovani militi e sotto gli occhi del papà che li accompagnava, "strada facendo".

Tutto bene per la bimba e la mamma.