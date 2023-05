Alassio, varate in consiglio le nuove tariffe Tari per 2023, ma approvate solo dalla maggioranza

Approvate dalla maggioranza, con astensione dei 5 consiglieri di minoranza, le nuove tariffe Tari per l'anno 2023 ad Alassio e il “Piano Finanziario del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori del Comune”.

Nel corso del primo Consiglio comunale targato Melgrati quarter, alcuni punti dell’odg trattavano appunto il tema specifico. All’assessore Patrizia Mordente l’onere di presentare le nuove tariffe e gli sconti per diverse categorie, un lavoro consistente sviluppato dagli uffici che, come evidenziato dall’assessore, “è andato incontro alle esigenze dei singoli che si traduce anche in alcune riduzioni”.

Eccoli rappresentati come segue:

Abitazioni con un unico occupante, residente nel comune: 30%; agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale 30%; locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore ai sei mesi all’anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 30%; spiagge libere organizzate e spiagge libere attrezzate per cui deve essere riservato al libero accesso il 50% della superficie della concessione: 50%; abitazioni di residenza di soggetti che effettuano attività di compostaggio: 15%; stabilimenti balneari ed eventuali chioschi annessi nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sette mesi dell’anno: 30%.

Il lavoro svolto però non ha trovato il consenso della minoranza, come espresso dal consigliere Polli: “Apprezziamo la riduzione, ma i costi sono altissimi. Invito ad individuare soluzioni”.

“Devo precisare che non è il Comune o l’Ufficio Tributi a determinare le tariffe – ha spiegato Mordente -. Ci sono coefficienti e calcoli oggetto di norme, ci avvaliamo di una consulenza esterna in proposito su cui non abbiamo voce. Negli scorsi anni abbiamo avviato manovre importanti per il sostegno a quanti in difficoltà. In futuro Arera ci darà nuovi input anche sulle scadenze, che ad oggi è l’unica cosa su cui possiamo intervenire”.

Approvato anche il "Piano Finanziario del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori del Comune", che ha visto anche la modifica del regolamento per adeguarlo alla normativa vigente e per introdurre la possibilità di portare a 7 mesi la periodicità degli stabilimenti balneari in modo che possano avere le riduzioni dei costi previsti. Votato favorevolmente da tutta la maggioranza, mentre i 5 consiglieri di minoranza si sono astenuti.

In gallery le nuove tariffe Tari del Comune di Alassio.