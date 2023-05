Albenga, parcheggi gratuiti fino a fine lavori in via Papa Giovanni

Proseguono i lavori di riqualificazione di via Papa Giovanni ad Albenga. Dopo la rimozione dei pini che avevano fortemente danneggiato marciapiede e asfalto, in particolare nell’area dei parcheggi, la ditta sta rimuovendo il marciapiede che sarà completamente sostituito ponendo una particolare attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Seguirà l’intervento sugli asfalti e la piantumazione di nuove alberature (alberi di Jacaranda). Per l’esecuzione in sicurezza dell’intervento sono stati temporaneamente eliminati gli stalli di sosta nel tratto interessato dalle lavorazioni. L’amministrazione, pertanto, per andare incontro ai cittadini e alle attività presenti nella zona, ha deciso di sospendere l’esazione della tariffa nella “zona blu” di Piazza XX Settembre fino al termine dell’intervento.

Afferma l’assessore alla polizia locale e al commercio Mauro Vannucci: “Si tratta di un provvedimento che, anche se comporta mancate entrate, siamo felici di adottare perché va incontro a residenti, cittadini e alle attività presenti nella zona. Lo scopo primario della nostra Amministrazione, infatti, è, e sarà sempre, quello di tutelare l’interesse dei cittadini e della nostra bella Albenga”.

Il sindaco Riccardo Tomatis precisa: “L’intervento di via Papa Giovanni era particolarmente atteso dai residenti, ma, in generale da tutti i cittadini. Lì, come in altre vie, abbiamo dovuto rimuovere gli alberi presenti che stavano danneggiando marciapiedi e asfalti. Eliminando le radici degli alberi per poter eseguire gli interventi di riqualificazione, infatti, si sarebbe compromessa la stabilità degli stessi generando un pericolo per i cittadini. L’Amministrazione è particolarmente attenta al verde pubblico, infatti in tutte le vie nelle quali è stato necessario rimuovere delle alberature abbiamo previsto la piantumazione di alberi che hanno caratteristiche tali da non arrecare danni grazie ad apparati radicali che si sviluppano in profondità e non in superficie”.