Savona, presentazione del progetto "Mappe di una città in-divenire"

L'iniziativa sarà presentata lunedì 29 maggio alle ore 18 presso la Mensa di Fraternità in via Edmondo De Amicis 4 (seguirà rinfresco) e alle 21 nell'oratorio della Parrocchia San Francesco da Paola, in via Lorenzo Traversagni 6, nel quartiere Villapiana.

Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica mappe.abitare@gmail.com.