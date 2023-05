Sabato allo stadio di Canelli si svolgeranno i "Lions Inclusive Games - La Partita del cuore"

Sabato 3 giugno, presso lo stadio comunale di Canelli alle 16.30 si svolgerà il Service Interdistrettuale ' Lions Inclusive Games - La Partita del cuore" .

L'evento è organizzato dal referente AILD Asti Roberta Pistone, O.D. disabilità e lotta al Diabete e dal coordinatore distrettuale disabilità Maurizio Bologna con il grande supporto del Governatore eletto Oscar Bielli.

I ragazzi della cooperativa Elsa di Canelli con i Lions Club Asti Alfieri, Asti Host, Storici Artisti e Presepisti d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Milano Parco Nord, Moncalieri Host, Moncalvo Aleramica ,Nizza, Canelli, Novara Host, Poirino Santena, Torino Valentino Futura, Ventimiglia e Vllanova d'Asti e con i calciatori del ASD Canelli 1922 giocheranno insieme per celebrare lo sport come mezzo di inclusione e promuovere l'attività fisica come prevenzione al diabete.

Il grande progetto, con la partita del cuore, vede il patrocinio dei Distretti 108ia1 con il governatore Carlo Ferraris, 108ia3 con la partecipazione attiva del governatore Claudio Sabattini e del Distretto 108ib4 I Lions della città metropolitana di Milano con il governatore Marco Accolla.

L'evento vede il patrocinio di AILD Centro Internazionale Lions Diabete, e la partecipazione della coordinatrice distrettuale del comitato New Voices Matilde Calandri,la coordinatrice area salute distretto 108ia3 Past Governatore Senia Seno, del GST distrettuale Past Governatore Ildebrando Gambarelli, il governatore eletto Oscar Bielli, il secondo vice governatore eletto Mauro Imbrenda oltre ai past governatori : Pier Franco Marrandino Liins Club Villanova, Roberto Trovarelli Lions Club Milano Host, Marina Belrosso Lions Club Milano Parco Nord e Gigi Farrauto Lions Club Novara Host.

Al termine della partita del cuore verranno premiate le squadre e i club patrocinatori.

Dopo la manifestazione, si svolgerà un secondo Service con la cerimonia di avvio alla formazione di Cane allerta diabete Aild per il Labrador Dyson: il service è portato a termine dai Lions Club della Zona 2 A con il supporto del Lions Club Nizza Canelli e donato dal centro cani guida di Limbiate.

Contestualmente vi sarà l'avvio alla formazione per un cane per una paziente di Alessandria e verrà diplomato il cane allerta diabete Cierzo per una paziente di Savona.

Sarà presente alla cerimonia il dottor Roberto Zampieri, fondatore di Progetto Serena e creatore del protocollo unico ed esclusivo studiato con l'Università di Verona per la formazione dei Cani Alert Diabete, progetto per cui è stato stilato un protocollo di intesa tra AILD e Progetto Serena che ha ha dato avvio al service del Cane Alert a cui ha aderito con un contributo il Distretto 108ia3.