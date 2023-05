Albenga sempre più internazionale: dal 3 giugno una mostra su Salvador Dalì

Afferma la responsabile della Gallery di palazzo San Siro, l'architetto Annamaria Vercellino: “Dal cibo proposto da alcuni ristoranti del centro storico di Albenga, ai cocktail/aperitivo passando per l’aspetto sociale sulle tematiche sviluppate da Umberto Spinazzola con il suo film "Non morirò di fame". Il tutto coinvolgendo diverse realtà del Centro Storico e non solo. Poi la moda e il fashion con le tematiche attuali sul recupero dei materiali sviluppati presso l’università di Milano e Genova/Imperia, un approfondimento sull’occulto di cui l’artista si è prestato anche a disegnare e interpretare gli arcani (nello specifico i tarocchi) creando uno sfondo artistico a questo mondo e, infine un percorso glamour e raffinato e impetuoso legame con la sua compagna Gaia in tutti i suoi aspetti inediti e trasgressivi. Questo e molto altro per una serie di eventi nell’evento da non perdere”.