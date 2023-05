Cefalea al telefono: l’esperto di Asl 2 risponde alle domande dei pazienti

Il 27 maggio è stata celebrata la XV giornata nazionale del mal di testa, il tema di questa edizione è "Spegni l’emicrania, illumina la vita". Nelle settimane precedenti e successive sono previsti eventi organizzati in collaborazione tra le Società scientifiche e le organizzazioni dei pazienti, con lo scopo di sensibilizzare la società e fornire informazioni ai soggetti colpiti da questa patologia.

Per l’occasione Il Centro Cefalee della Struttura Complessa Neurologia P.O. Levante organizza per il primo di giugno un “incontro con l’esperto”: la dottoressa Cinzia Finocchi, direttore della struttura che sarà disponibile telefonicamente per rispondere alle domande dei pazienti. Giovedì prossimo sarà quindi possibile telefonare al numero 019 8404340 dalle ore 9 alle ore 13 per parlare con la dottoressa.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la cefalea colpisce 1 persona su 3 e l’emicrania, una delle forme di cefalea più comune, rappresenta tra tutte le malattie la prima causa di disabilità nell’età adulta. Nonostante questo, si tratta di una condizione la cui importanza è gravemente sottovalutata. Moltissime persone ne subiscono le conseguenze in silenzio, senza ricevere l’aiuto di cui avrebbero bisogno e senza conoscere le possibilità di terapia.

Negli ultimi anni innovativi approcci terapeutici hanno fornito ottime possibilità di cura a questa condizione così comune. La dimensione del problema in termini di prevalenza e di disabilità, di importanti costi annui diretti (visite, esami, farmaci) e indiretti (perdita di giornate lavorative), della numerosità sempre più crescente di centri e/o ambulatori dedicati alla cura e alla diagnosi di questa patologia, ha portato all’inserimento della cefalea nell’elenco nosologico delle malattie ed al riconoscimento nel 2020 come malattia sociale in tutta Italia.