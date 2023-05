Savona, dal comune l’aiuto alle famiglie con centri estivi e nidi a luglio e agosto

Dall’1 al 12 giugno (entro la mezzanotte) sono aperte le iscrizioni ai Centri Estivi organizzati dal comune di Savona e gestiti dalle cooperative Progetto Città e Anteo per i bambini da 3 a 11 anni. Stesso arco temporale anche per il servizio Nido Estivo destinato ai piccolissimi della fascia 0-3 che già frequentino un nido comunale.

“I servizi estivi hanno una fortissima valenza sociale – dichiara l'assessore alle Politiche Educative e Formazione, Elisa Di Padova – per questo motivo l'amministrazione ha voluto, con determinazione, ripristinare e finanziare questo servizio mantenendo rette basse per le famiglie, venendo così incontro alle esigenze dei genitori che lavorano e che non hanno aiuti da nonni o altri familiari”.

CENTRI ESTIVI

Due le sedi: la scuola Giribone per i piccoli, dai 3 anni (compiuti entro il 30.06.23) ai 5 anni e le scuole XXV Aprile per i bambini della primaria, dai 6 anni (compiuti dopo il 30.06.23) agli 11 anni. Chi non è residente nel Comune di Savona verrà ammesso solo nel caso in cui ci siano posti vuoti.

I turni di iscrizione e frequenza, ad eccezione dell’ultima settimana, sono quindicinali:

1° turno dal 3 al 14 luglio

2° turno dal 17 al 28 luglio

3° turno dal 31 luglio all'11 agosto

4° turno dal 14 al 25 agosto

5° turno dal 28 al 31 agosto

Costo del pacchetto di due settimane (le tariffe sono comprensive del costo dei pasti). Per i secondi e terzi figli c'è una riduzione del 20%.

Le famiglie con reddito da 0 a 7.500 hanno diritto all'esenzione totale

Da 7.501 a 15.000: 125 euro

Da 15.001 a 25.000: 180 euro

Da 25.001 in poi: 250 euro

Per iscriversi è sufficiente scaricare i moduli dai siti www.comune.savona.it, www.progettocitta.coop, www.anteocoop.it. I moduli compilati, firmati e accompagnati dal documento di identità del richiedente vanno spediti via mail a savonacentriestivi@gmail.com inserendo nell'oggetto “Centro Estivo Il Giribone” oppure “Centro Estivo XXV Aprile”.

In alternativa è possibile ritirare i moduli cartacei presso Anteo (via Paleocapa 17/4 - dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14) per quanto riguarda le iscrizioni per il Giribone. I moduli cartacei per le Scuole XXV Aprile, invece, si possono ritirare e anche compilare presso Progetto Città (corso Italia 13/2) esclusivamente in questi giorni: martedì 6 giugno dalle 9 alle 12.30/mercoledì 7 giugno dalle 15 alle 18/giovedì 8 giugno dalle 8.30 alle 12.

L'ammissione (o la non ammissione al servizio) verranno comunicate alle famiglie entro il 20 giugno tramite mail all’indirizzo indicato sul modulo di iscrizione.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 392 5994248 (XXV Aprile) e al 389 8538818 (Giribone).

SERVIZIO NIDO ESTIVO

E' riservato esclusivamente ai bambini che già frequentano i nidi d'infanzia comunali e verrà attivato presso il nido Aquilone di via Crispi da lunedì 3 luglio a giovedì 31 agosto. Le iscrizioni, come nel caso dei centri estivi sono aperte dall'1 al 12 giugno.

Il nido estivo è aperto dalle 7.30 alle 16 (con possibilità di orario ridotto dalle 7.30 alle 13.15). Le rette ricalcano quelle dell'anno scolastico 2022/23. I posti disponibili sono 40 nel mese di luglio e 35 nel mese di agosto. Il servizio viene attivato con una richiesta minima di 15 iscritti.

Criteri di ammissione. Nel caso in cui le domande dovessero superare i posti disponibili, la graduatoria darà precedenza: ai bambini i cui genitori sono maggiormente impegnati in attività lavorative nel periodo estivo; alle richieste di orario normale; alle richieste per entrambi i mesi.

I moduli di iscrizione saranno distribuiti, dall'1 al 12 giugno, direttamente presso gli asili nido e ritirati dalle educatrici per la successiva trasmissione all'ente gestore.