Albissola Marina, il 2 giugno l'inaugurazione della mostra ‘TorniAmo insieme – L’arte del vasaio’

Venerdì 2 giugno 2023, alle ore 12, alla Fornace Alba Docilia (via Stefano Grosso, Centro storico) ad Albissola Marina si terrà l'inaugurazione della mostra ‘TorniAmo insieme – L’arte del vasaio’.

Una mostra dedicata all’arte del vasaio e inserita nel ‘Festival della Maiolica nella Baia della Ceramica’: comprende opere in ceramica realizzate al tornio, le fotografie stampate su tela, realizzate da Enrica Noceto, dei ‘maestri’ che operano al tornio, ma anche immagini istantanee di chi si cimenterà per la prima volta come torniante.

La mostra ‘TorniAmo insieme – L’Arte del vasaio’ alla Fornace Alba Docilia di via Stefano Grosso ad Albissola Marina sarà inaugurata venerdì 2 giugno alle ore 12. Resterà aperta fino al 10 settembre (orari: giovedì 17-19, sabato e domenica 10-12 e 17-19). Nei primi tre giorni di mostra (il 2, il 3 e il 4 giugno), dalle 16,30 fino a conclusione della manifestazione, il tornio è assoluto protagonista. I ceramisti si alterneranno in uno spazio di lavoro dedicato, dimostrando come l’estro artistico insieme alla maestria artigiana diano vita a opere bellissime, tutte diverse tra loro.

Negli spazi della Fornace un tornio e una polaroid saranno a disposizione dei visitatori che potranno cimentarsi nella creazione di un manufatto, immortalati da uno scatto che rimarrà in esposizione per tutta la durata della mostra. Sarà a disposizione una fotocamera istantanea per immortalare i tornianti e i visitatori all’opera.