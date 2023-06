"Urban Pyramid", ad Albisola un'opera tra i colori della ceramica albisolese e il mare

"La passeggiata Montale di Albisola Superiore in questi giorni è palcoscenico esclusivo della "Urban Pyramid", opera d'arte che riqualifica la struttura piramidale nel segno della tradizione e dell'avanguardia".

A dirlo è l'assessore alla cultura di Albisola Superiore Poggi annunciando la realizzazione dell'opera che è in corso in questi giorni e che verrà inaugurata domenica prossima, 4 giugno, alle 17.00, come simbolica chiusura della quattro giorni del Festival della Maiolica che si svolge a Celle, nelle Albisole e a Savona.

L'esterno, dipinto da Erics One, prende il nome di "Ceramic Sea" e si adorna di cromatismi che costituiscono un omaggio alla tradizione della ceramica bianco-blu albisolese. Lo stile di Erics One, noto come Street Cubism, ha permesso all'artista milanese di collaborare negli ultimi anni con realtà come Saucony, Footlocker e Allianz.

"L'interno, realizzato dal maestro 750 ML, reca effigiate due megattere, sottolineando il legame naturale e spirituale che intercorre fra il mare e la riviera. Invitando a raccogliersi sul tema del mare come generatore di vita e bellezza, l'artista 750 ML utilizza tecniche complesse e a tratti spettacolari che gli consentono una resa iperrealistica per mezzo della bomboletta spray - specifica Simona Poggi - “Urban Pyramid” è ad oggi un cantiere aperto agli occhi dei cittadini e dei turisti che potranno assistere al live painting di due street artists tra i più conosciuti in Italia e all'estero".