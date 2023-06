Arnasco, il gioco di squadra contro la crisi idrica: autobotti e manodopera per superare il ponte

Non ha lasciato scampo nemmeno nelle scorse settimane, pur non essendo ancora estate, la crisi idrica che colpisce da tempo Arnasco a causa della scarsità di piogge che purtroppo sta caratterizzando gli ultimi inverni.

E il fine settimana appena passato, primo banco di prova in vista della stagione per l'aumento di presenze legate al turismo, sempre più premiante anche verso l'entroterra, è stato "lungo e impegnativo ma gratificante" nel cercare di limitare questa problematica, con molte persone che si sono dedicate alla causa per dare un sollievo all'emergenza.

Lo raccontano dall'Amministrazione comunale di Arnasco attraverso la propria pagina Facebook: "I volontari della Protezione Civile, grazie alla disponibilità del Comune di Villanova e al mezzo messo a disposizione dal Coordinamento della Protezione Civile di Savona, hanno dedicato il loro tempo per portare acqua al nostro acquedotto. Altri cittadini volontari e i cantonieri, coinvolti dal vicesindaco Fabio Gallizia, hanno percorso kilometri di strada impervia sulla linea alta delle fonti per risolvere un problema strutturale. Grande impresa".

E così il Comune non ha potuto che ringraziare chi si è prestato: dagli amministratori, coinvolti in prima linea, agli autisti Gianluca e Salvatore, i volontari di Protezione Civile Gianni, Albertino, Luca, Davide, Carlo, Manuela, Lorenzo, Fabio, Andrea con la coordinatrice Marilena. Ma anche il responsabile del Polo di Villanova Antonio Garrì, i cantonieri Felice e Fabio, Gianni e un grazie particolare a Giorgio.