Bando Affitti, a Spotorno 60 nuclei famigliari beneficeranno dei contributi

Nell’ambito delle iniziative sociali a supporto delle famiglie disagiate, come ormai avviene negli ultimi anni, anche per l'anno 2022-2023 è stato rinnovato da parte del Comune di Spotorno il Bando Affitti. Tale bando è stato attivo, come comunicato, dalle ore 09:00 del 5/12/2022 alle 12:00 del 28/2/2023.

"Nonostante la fine della pandemia, le emergenze economiche non sono terminate - evidenzia Veruska Schoepf, assessore alla Sanità e Servizi Sociali - Infatti rispetto all'anno precedente sono pervenute 60 istanze in totale, ben 20 in più rispetto all'anno precedente, evidente segno che la crisi economica continua a mettere in difficoltà molte famiglie. Le domande sono state tutte accolte favorevolmente, pertanto 60 nuclei famigliari beneficeranno dei contributi".

"L’ Amministrazione Comunale nell’ambito del bilancio amministrato ha voluto dare anche quest’anno la priorità al sostegno dei cittadini in difficoltà e ha trovato le risorse per questo intervento che insieme ad altri dona un pò di sollievo economico - proseguono dall'amministrazione - I contributi stanziati da parte del Comune di Spotorno sono pari a 10.000 euro. A questi vanno aggiunti i fondi Regionali per un importo totale pari a 50.158,08 euro. L'importo erogato a ciascuna famiglia varia in base al valore ISEE dichiarato, al numero di componenti e al valore del canone di locazione pagato. L'importo minimo erogato è pari a circa 400 euro e quello massimo pari a 1000 euro, con un importo medio di 850 euro".

"Le comunicazioni relative all'accoglimento delle istanze sono già state inviate e anche i bonifici verranno completati nei prossimi giorni. L'Amministrazione Comunale è sempre presente per ascoltare le necessità dei cittadini spotornesi in difficoltà ed è lieta di aiutarli" concludono dal Comune di Spotorno.