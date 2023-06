"Premio eccellenza donna": Fidapa Albenga premia il Questore di Savona Alessandra Simone

Alessandra Simone, laureata in giurisprudenza, ha diretto la sezione omicidi e la sezione criminalità organizzata della squadra mobile della Questura di Reggio Calabria. Nel 2002 è stata trasferita a Milano dove è stata capo ufficio stampa-portavoce del questore. In seguito, ha diretto la sezione reati contro la persona della Squadra Mobile per poi ricoprire il ruolo di vice dirigente. Nel 2012 è stata promossa primo dirigente e nel 2017 è arrivata a dirigere la Divisione Anticrimine della Questura di Milano. Nel 2021, con un’altra promozione, è passata a dirigente superiore con l’incarico di ispettore generale presso l’Ufficio Centrale Ispettivo di Roma, dove è stata particolarmente impegnata sul fronte del contrasto alla violenza alle donne e agli abusi ai minori.

Ideatrice del modello Eva, utilizzato dagli operatori di primo intervento in caso di maltrattamenti in famiglia e del protocollo Zeus che prevede l’introduzione della cosiddetta “Ingiunzione Trattamentale” nei decreti di ammonimento del questore per stalking, maltrattamenti in famiglia e cyberbullismo con lo scopo di incidere sul rischio di recidiva. Oggi entrambi i protocolli sono in uso dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale.