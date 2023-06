Savona, l'11 giugno la cerimonia conclusiva del Memorial Europeo di Arti e Cultura Capasso Morand

La Federazione Provinciale di Savona dell'Associazione Italiana Combattenti Interalleati annuncia che la cerimonia conclusiva della seconda edizione del Memorial Europeo di Arti e Cultura Capasso Morand si terrà domenica 11 giugno alle ore 17.

L'importante evento avrà luogo presso la prestigiosa sala espositiva "Caduti di Nassiriya" di Palazzo Nervi, situata in Via Sormano, 12, a Savona. Sarà un'occasione unica per celebrare e onorare la memoria dei coniugi Capasso e Morand, due grandi figure letterarie europee, e per continuare il loro prezioso lascito nel campo dell'arte e della cultura.

Durante la cerimonia finale, si svolgerà la premiazione di artisti e ospiti con un Diploma d'Onore, un riconoscimento meritato per il loro impegno e contributo nel campo artistico. Inoltre, siamo lieti di annunciare la partecipazione del dottor Marco Palombi, Com.te Corpo Nazionale Volontari del Soccorso del Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem – Malta (Gran Priorato d'Italia), che conferirà alte Onorificenze del Corpo a personalità particolarmente meritevoli.

Le tre personalità che riceveranno l'onorificenza sono: 1) Daniele Cassol, il vigilante che eroicamente nel novembre 2019 fermò il traffico, evitando numerose vittime, a seguito del crollo del viadotto sull'autostrada A6 Savona Torino; 2) Ettore Gambaretto, per la sua lunga opera sociale (Sociurgia) di diffusione dei valori filantropici, culturali e artistici; 3) Nat Russo, ingegnere, docente, saggista, giornalista, a lungo attivo sul fronte della divulgazione dell'innovazione scientifica e di progetti multiculturali.

La cerimonia finale rappresenta il culmine di un'importante manifestazione, il Memorial Europeo di Arti e Cultura Capasso Morand, che mira a preservare e promuovere la memoria di Aldo Capasso e Florette Morand, oltre che rinnovare la consuetudine di quest’ultima, che fu premiata dall'Accademia di Francia, di conferire a sua volta onorificenze al merito per ricompensare particolari benemerenze acquisite e l’impegno profuso verso la società. Grazie all'Atelier d'Arte Gambaretto di Albisola Superiore, in collaborazione con l'Associazione Italiana Combattenti Interalleati (AICI) e il Corpo Nazionale Volontari del Soccorso del Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem – Malta (Gran Priorato d'Italia), questa manifestazione ha preso forma e ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona e dei Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Celle Ligure e Sissa Trecasali. Inoltre, siamo grati per il prezioso sostegno dell'Unione Industriali della Provincia di Savona e del Museo a Cielo Aperto "Gambaretto" di Celle Ligure. Desideriamo ringraziare i nostri partner, l'Artistic Development Association (ADA), l'Associazione cultura caARTEiv Millesimo, la Casa Editrice Studio Byblos e Torelli Vini Bubbio, che hanno reso possibile la realizzazione di questa rilevante manifestazione.

Prima della cerimonia, sarà possibile visitare una mostra d'arte aperta al pubblico, dalle 10 alle 12 del mattino e dalle 17 alle 19 del pomeriggio. Durante l'intera giornata, si svolgeranno anche altri eventi culturali che arricchiranno l'atmosfera di questa speciale giornata dedicata all'arte e alla cultura.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento, per celebrare la memoria dei coniugi Capasso e Morand, scoprire nuovi talenti artistici e promuovere l'importanza dell'arte e della cultura nella nostra società.