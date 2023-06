Finalborgo, Franco Faggiani presenta il suo ultimo romanzo "L'inventario delle nuvole"

Franco Faggiani torna a Finalborgo per presentare il suo ultimo romanzo "L'inventario delle nuvole".

Una storia vera ma romanzata, ambientata in Val Maira al tempo della Prima Guerra Mondiale. Racconta la vita dei caviè, ossia di quelle persone che raccoglievano i capelli delle donne (che così facendo guadagnavano qualche soldo), per portarli Oltralpe e rivenderli a coloro che li utilizzavano per farne poi delle pregiate parrucche. La storia è avvincente e il lettore si troverà parecchie volte ad emozionarsi.

Con questo romanzo, Faggiani si conferma uno degli autori italiani più attenti alla natura, alla montagna e al ricordo. In questo caso riporta alla luce la memoria di un mestiere itinerante che dava possibilità di sopravvivenza alle famiglie della Val Maira.

Durante la presentazione del libro, l'autore dialogherà con Federica Ciribì che ha visitato recentemente i luoghi di cui si parla nel libro. L'evento si terrà venerdì 16 giugno alle ore 21 presso Ca' di Nì a Finalborgo, al termine del quale seguirà un rinfresco ed è organizzato dalla Libreria Come un Romanzo di Finalborgo.