Albenga, “L’Italia del Gin”: al Bar Matteotti degustazione delle produzioni artigianali di ogni regione

Una serata speciale dedicata al gin italiano, con un’attenta e ricercatissima selezione di produttori artigianali in tutte le regioni dello stivale, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna: l’iniziativa è di Ezio e Salvino Fezza, titolari del Bar Matteotti di Albenga, che venerdì 16 giugno a partire dalle 19.30 proporranno ai clienti una degustazione di gin, con cocktail e piccole delizie.

Il Bar Matteotti nel 2022 ha compiuto 40 anni di attività ed oggi rappresenta un punto di riferimento per i cittadini ingauni che si trovano a passare nella centralissima piazza della stazione.

“Sarà una serata di festa, nata dalla nostra passione per il gin, ma soprattutto per ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino in un momento di dolore. Il 16 giugno sarebbe stato il compleanno di nostra mamma, scomparsa lo scorso febbraio, che ha fatto la storia del nostro locale. Sicuramente le farebbe piacere vedere che festeggiamo in suo onore”, spiega Ezio con commozione.

La serata “L’Italia del Gin” presenterà una selezione di gin artigianali, uno per ogni regione italiana, oltre ad alcuni grandi marchi di altre nazioni.

Ad aprire l’evento sarà un produttore savonese, proprietario del marchio “Pier 67”, a base di alloro e chinotto di Savona, che proporrà cocktail abbinati a piccole preparazioni con specialità locali. In via del tutto eccezionale, saranno due i gin a rappresentare la Liguria nel corso della serata: ne sarà presentato, infatti, anche uno imperiese.

“Sarà bello poter parlare e far conoscere brand di nicchia di straordinaria qualità, apprezzarne le botaniche e andare anche oltre il Gin & Tonic. Il gin, infatti, si presta a tantissime combinazioni con cocktail classici, ma anche creativi davvero molto interessanti. Invitiamo tutti i clienti a passare da noi per un brindisi e qualche assaggio”, concludono i fratelli Fezza.

Appuntamento, quindi, per venerdì 16 giugno alle 19.30 al Bar Matteotti di Albenga per un’esperienza unica, alla scoperta dei gin italiani.

Bar Matteotti

Piazza Giacomo Matteotti, 6 – Albenga

Telefono 329 666 2470