Albissola: l’Osteria La Pescheria degli Artisti propone una cena con i fiori eduli con il profumo della solidarietà.

Lo chef Mauro Granone propone una serata all’insegna del matrimonio fra il pesce fresco sempre presente nel suo locale ed i fiori eduli. Piatti nuovi ed originali, belli da vedere e ottimi da gustare, il tutto accompagnato dallo storytelling del giornalista, Claudio Porchia, esperto di fiori eduli e direttore del “Festival nazionale della Cucina con i fiori”.

La meraviglia dei fiori eduli inseriti nei piatti come ingredienti originali e non come semplice decorazione, sarà esalata dalla degustazione dei vini della casa Vinicola La Torre dal 1953 e dagli sciroppi floreali M'agrado.

Buona parte del ricavato sarà devoluto a beneficio del Museo Carlo Zauli di Faenza, colpito pesantemente dalla alluvione.La scelta non è casuale, ma ha un forte legame con la tradizione di Albissiola legata all'rte ed alla ceramica.

Il Museo Carlo Zauli è un contenitore che, attraverso le sue collezioni e le diverse attività culturali, esplora e diffonde l’arte contemporanea in tutti i suoi linguaggi, con un’attenzione particolare alla ceramica, materiale della tradizione locale. Si trova infatti a Faenza, in pieno centro storico, all’interno dei locali che furono dal 1949 di Carlo Zauli, uno dei più rappresentativi scultori del 900, di cui promuove il lavoro e la storia. L’alluvione del 17 maggio ha apportato danni notevoli al museo che coinvolgono vari aspetti: la collezione di opere, gli ambienti dedicati a spazio espositivo, parte degli impianti, il giardino, le sale, tutti gli spazi adibiti a eventi e laboratori che rappresentano il cuore della programmazione che anima MCZ.“

La raccolta fondi è già stata avviata sulla piattaforma GoFundMe ed è possibile donare un importo di entità libera.

Il link è https://gofund.me/51e5a625

Questo il menù della serata del 29 giugno, organizzata dalla bravissima Marzia Pistacchio, con la presenza di un piatto cult del locale, il risotto Frida:

· Cannolo con acciughe del mar Cantabrico e Nasturzio

· Cannolo con Baccalà e mirtilli

· Tartare di Salmone di Scozia con formaggetta di Stella e Bocche di Leone

· Risotto “Frida” con bisque di Gamberi, Pescatrice, Cozze e Agerato

· Black Code con maionese di Begonia con Nasturzio e Tulbaghia

· Cheesecake con sciroppi floreali

Costo a persona 65 euro

Per info e prenotazioni 346 8310930