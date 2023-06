Celle, il bar dell'ex Alborada avrà un nuovo gestore: affidata la concessione

Il bar al piano terra dell'ex Alborada di Celle Ligure avrà un gestore.

Il comune da tempo ha deciso di dare in gestione una porzione dell'immobile che ospita al primo piano la biblioteca e dopo essersi presentati alla manifestazione d'interesse è stata affidata la concessione alla società Maguro Srl di Varazze che si è aggiudicata la procedura di selezione con un'offerta di 20mila 724 euro pari ad un rialzo del 72,70% sul canone posto a base d'asta per un periodo di 6 anni più ulteriori 6.

Il concessionario si dovrà occupare degli interventi di piccola manutenzione, di manutenzione ordinaria e di pulizia della porzione di immobile in locazione, tenendo presente che tutti i materiali occorrenti per l'espletamento del servizio di pulizia dei locali e dei servizi saranno a suo totale carico, così come tutte le relative attrezzature; rinunciare a qualsiasi rivalsa, rimborso o indennizzo di sorta per eventuali migliorie apportate all'immobile comunale ed autorizzate dal Comune che diverranno "ipso facto" di proprietà del Comune stesso; segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico comunale ogni guasto o anomalia e la necessità di interventi urgenti finalizzati a prevenire o evitare danni, con particolare riferimento agli impianti esistenti; riconsegnare alla scadenza del contratto gli immobili in buono stato di conservazione, fatta salva la normale usura, e l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande che rientrerà nella piena disponibilità del comune.

Dovranno essere inoltre concordati i periodi di chiusura con gli uffici comunali anche tenendo conto del calendario delle manifestazioni organizzate del comune.

La porzione dell'immobile possiede un'area esterna di pertinenza di 50 mq per la quale il conduttore individuato tramite la procedura di selezione potrà richiedere un'eventuale concessione di suolo pubblico.

"È intenzione dell'amministrazione comunale valorizzare l'immobile, in passato già adibito ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, renderlo fruibile e potenziare ulteriormente dal punto di vista commerciale, turistico e culturale l'intera area che già ospita al primo piano la biblioteca comunale, al piano terra una sala espositiva e un secondo locale recentemente ristrutturato da destinarsi ad ulteriori servizi in favore della collettività ed al secondo piano una terrazza utilizzabile per la celebrazione di matrimoni con rito civile - avevano scritto dal comune nella manifestazione d'interesse - la biblioteca comunale rappresenta un servizio pubblico gratuito di accesso all'informazione di grande impatto sociale e culturale e che l'intero polo è la sede di numerosi eventi, manifestazioni e convegni durante tutto l'arco dell'anno e l'apertura dell'attività di somministrazione alimenti e bevande massimizzerà ulteriormente l'attrattiva turistica della zona del Lungomare Crocetta. L'avviamento di una nuova attività commerciale contribuirà alla crescita economica del territorio".

In passato il bando di gara era andato deserto per ben 4 volte: nel novembre 2020, marzo/maggio 2019 e nel settembre di due anni fa.