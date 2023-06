Peste Suina, primo caso di positività a Dego: sono 10 i comuni colpiti nel savonese

Primo caso di positività alla peste suina a Dego.

Nell'aggiornamento giornaliero dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Liguria, del Piemonte e della Val d'Aosta è stato segnalato il caso emerso nel comune della Val Bormida.

I positivi sono ora 786, quattro in più rispetto all’aggiornamento precedente, per i quattro casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 342; mentre in Piemonte rimangono stabili a 444.

I quattro nuovi casi liguri oltre a Dego sono stati rilevati nel genovese uno a Genova (cinque totali) e due a Torriglia (diciassette).

Con il caso di Dego sono ora 97 i comuni (10 nel savonese) in cui è stata osservata almeno una positività al virus.