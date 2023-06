Savona, la Consulta dello sport cresce ed entrano a farne parte 17 nuove associazioni

Sono 17 le associazioni e realtà sportive che hanno chiesto di entrare nella Consulta dello sport del Comune, aggiungendosi alla quarantina di membri che già ne fanno parte. L'ingresso dei rappresentanti delle nuove società è stato approvato nei giorni scorsi con una delibera di giunta.

I rappresentanti delle società sportive entranti sono: Tiziano Marconcini di Asd Granatiere, Giuseppe Ventriglia Sms Generale Asd, Mario Cutaia di Pesistica Savona, Laura Sicco per Rari Nantes, Marizio Barone Fbc Veloce, Daniela Giaccardi di Open Sports, Francesca Gervasio Asd di Mm70 Skate Rolle Sports, Alessio Bisio Savona Soccer Sas, Alessandro Gugliotta di Associazione Bocciofila Savonese, Simona Pierucci Asd Fratellanza Zinolese, Gaetano Virzelli Asd Tempo di Gioco, Giancarlo Aismondo Asd Speranza, Venero Lo Bartolo Planet Volley, Sergio Perotti per Us Priamar 1942, Oriana Cedro Asd/Aps Amici di Bruno Tronci e Mauro Diotto di Comitato Provinciale Csen Savona.

L'attuale Consulta dello sport è stata costituita lo scorso anno dopo l’approvazione del nuovo Regolamento in Consiglio comunale. Ne possono far parte dell’assemblea della consulta i rappresentanti del Coni e del Comitato paralimpico, i rappresentanti delle singole federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle Asd che operano in ambito comunale, oltre ai rappresentanti di Asl, Inail, mondo della scuola e università.