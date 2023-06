Savona, San Giacomo stanziati 310 mila euro per completare la somma necessaria al restauro

Uno degli ultimi passi avanti nell'iter di riqualificazione del San Giacomo che dovrà partire nell'estate. La giunta ha approvato la delibera per utilizzare 315 mila euro della Cassa Depositi e prestiti che erano stati chiesti per altre opere, completando così la somma necessaria per il restyling dell'antico convento.

I costi previsti per l'intervento sono di 3 milioni 875 mila euro complessivi, di questi 3 milioni 450 mila e rientrano nell'ambito del Pnrr – Missione 5, Rigenerazione Urbana e 425 mila di risorse del Comune. I primi 110 mila euro di risorse comunali erano stati stanziati già lo scorso anno e circa 26 mila sono stati spesi come anticipo per la progettazione definitiva ed esecutiva, oltre che per le indagini strutturali preliminari alla progettazione. I restanti 315 mila euro verranno ricavati dalle economia di spesa di lavori passati e che non erano stati erogati dalla Cassa depositi e prestiti. Sono 116.747, euro di risparmi per lavori su strade periferiche, strade e marciapiedi e 198.252 euro risparmiati dal recupero delle ex Officine Solimano.

“Le opere relative a questi prestiti sono state già ultimate – spiega l'amministrazione comunale- e gli importi iscritti a bilancio come residui attivi ancora da erogare sono dovuti ad economie di spesa”. A breve Palazzo Sisto dovrà aprire i cantieri e iniziare i lavori per stare nei tempi stabiliti dal Pnrrr. La tempistica, dettata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede che il contratto di affidamento lavori venga stipulato entro luglio 2023, mentre la fine dell'intervento è entro il marzo 2026.

I lavori di restauro riguarderanno a un consolidamento statico e il recupero della spazialità originaria della chiesa e delle le strutture del complesso del san Giacomo, da tempo in uno stato di forte degrado. Verranno eliminate le parti incongrue e le strutture realizzate nel periodo in cui la struttura era adibita a caserma.