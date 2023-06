Auto danneggiate nel parcheggio in Darsena, Pasquali “se non sono sufficienti le telecamere chiederemo ad Ata di prendere altri provvedimenti”

Sulle dieci auto vandalizzate l'altra notte in Darsena interviene l'assessore Barbara Pasquali. Giovedì ci sarà con residenti e commercianti della Darsena. “Sono stata informata degli atti vandalici con danni a dieci auto, questa mattina, dalla persona che gestisce i parcheggi di Ata- spiega l'assessore alla Sicurezza Barbara Pasquali - In quella zona ci sono le telecamere ed ho chiesto che vengano visionati i video relativi alla scorsa nottata per i identificare i responsabili di questi reati. Ma se non sono sufficienti come deterrente la presenza di telecamere bisogna studiare altri metodi per evitare questi atti. Se le telecamere non funzionano come deterrente bisogna discutere con l'amministratore di Ata perché si prendano dei provvedimenti”.

Un'idea potrebbe essere quella di un guardiano che si occupa della sorveglianza dei parcheggi durante le ore serali e notturne dei fine settimana, quelle, più critiche. “Una soluzione potrebbe essere un guardiano – conclude Pasquali - Ma non è l'amministrazione che deve decide questa cosa perché Ata ha un amministratore che deve fare delle proposte. Da parte delle forze dell'ordine deve esserci un controllo e da parte dell'amministrazione deve esserci certamente l'ausilio della polizia locale. Questo ausilio c'è : abbiamo ampliato l'orario notturno della polizia locale per avere più presidio territoriale. Ma è chiaro che l'episodio di atto vandalico difficilmente può essere sventato se non c'è un controllo costante e continuo nei luoghi più a rischio”.