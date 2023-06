Da Savona a Assisi in bici dieci anni dopo un trapianto di fegato: la storia di Franco in viaggio con gli amici

Da Savona a Assisi in bicicletta. Cinque giorni di viaggio per una giusta causa.

Franco Di Murro, Dino Canepa e Luigi Borini, tre volontari dell'Aido, Associazione Italiana Donazione Organi, hanno deciso di intraprendere questa avventura nel comune della provincia di Perugia in Umbria, sia per far conoscere l'importanza della donazione che per un anniversario speciale.

Il 13 agosto del 2013 infatti Di Murro,che oggi ha 68 anni, beneficiò di un trapianto di fegato che gli aveva di fatto salvato la vita.

Così ha deciso di farsi accompagnare in questo viaggio da due amici che sono anche, come lui, membri del gruppo ciclistico San-na Bike.

Arrivati ieri ad Assisi, nella giornata di oggi incontreranno i rappresentanti AIDO della provincia i quali gli hanno donato una targa e insieme parteciperanno ad una funzione religiosa nella basilica del Santo.

A distanza di 10 anni dalla ricorrenza è importante non dimenticare e sensibilizzare la cittadinanza.