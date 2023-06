Cisano, il 24 e 25 giugno la 4° edizione di "Musica in piazza"

Sabato 24 e domenica 25 giugno, a Cisano Sul Neva, a partire dalle ore 20.30, torna l’ormai consolidato appuntamento con la rassegna “Musica in piazza”, organizzata dal comune di Cisano Sul Neva, per la valorizzazione e promozione del paese che, in tre anni, ha registrato un crescente successo di pubblico proveniente anche dalle località rivierasche. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale Niero, nata quattro anni fa, durante la pandemia, a sostegno delle attività di ristorazione per allietare le serate dei residenti e turisti che scelgono piazza Gollo per cenare all’aperto nei dehor dei locali.

La rassegna, anche quest’anno, prende il via l’ultimo fine settimana di giugno, in concomitanza con la “Festa Internazionale della Musica” che si celebra il 21 giugno e proseguirà per tutta l’estate con appuntamenti fissi, il martedì e il giovedì. «Prosegue il nostro programma di promozione e valorizzazione del nostro paese e del nostro territorio, ricco di bellezze naturalistiche e paesaggistiche dove operano aziende agroalimentari e vitivinicole che producono prodotti a Km0 che rendono unica anche l’offerta eno-gastronomica – dichiara il sindaco Massimo Niero – Anche quest’anno, pertanto, per tutta l’estate, proporremo un calendario ricco di eventi, capaci di attirare residenti e turisti e fargli scoprire il nostro Paese diventato, negli ultimi anni, una delle mete preferite non solo degli amanti dell’outdoor, ma anche di chi vuole trascorrere una serata fuori dalla caoticità delle località rivierasche, all’insegna del buon mangiare e della buona musica».

Ad aprire la rassegna sarà la band ligure “Ivanpeiboschi”, nata lo scorso anno e composta da Paola Moreno (voce), Fabio Broglio (voce e chitarre ritmiche), Gabriele Caridi (chitarre soliste), Pompeo Tartaglia (batteria) e Riccardo Giudice (basso). La band proporrà un repertorio di musica italiana d’autore da Fabrizio De Andrè a Lucio Dalla, da Edoardo Bennato a Vinicio Capossela a Simona Molinari, ma anche successi di formazioni storiche tra cui l’Equipe 84, Pfm, Matia Bazar e Dik Dik.

Domenica 25 giugno, a salire sul palco, in piazza Gollo, saranno gli “Ascendenti - Music Ensemble”, duo composto da Paolo Morscio (tastiere e voce) e Antonella Vanzan (voce). Il gruppo, nato ad Albenga, nel 1973, con il suo repertorio internazionale che spazia attraverso molteplici generi musicali, si è espanso in tutta Europa attirando un vasto pubblico.

La rassegna che prende il via con le due band, ospiti per il primo anno a Cisano, proseguirà martedì 27 giugno, con gli “Alma Jazy Quartet”, ormai ospiti fissi di “Musica in Piazza”. La formazione, composta da Luciano Corona al basso, Roberta Monterosso alla voce, Antonio Di Salvo alle chitarre e Stefano Ancona alla batteria e percussioni, propone un repertorio di brani jazz e bossanova, ma anche musica d’autore e pop, con arrangiamenti originali e particolari. A chiudere i primi 4 appuntamenti di giugno, giovedì 29, sarà Nando Rizzo che ha già incantato il pubblico, in sala Gollo, lo scorso novembre, con il concerto che ha concluso la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, organizzata dal Comune di Cisano Sul Neva, con un repertorio di canzoni famose dei cantautori più amati, dedicate alle donne. Per il concerto, in piazza Gollo, proporrà successi internazionali di artisti amatissimi dal pubblico dai Beatles ai Queen, ai Pink Floyd.

La rassegna che proseguirà tutta l’estate, vedrà il ritorno di ospiti nuovi e alcuni, ormai fissi, a Cisano. Martedì 4 luglio si esibiranno i “Tre Gotti”, gruppo nato nel 2010 che ha collezionato 650 esibizioni live in tutto il Ponente; giovedì 6 luglio “Noi due in musica”, con un repertorio che varia dal blues al jazz, a pezzi internazionali di musica italiana, dagli anni ‘80 ad oggi; martedì 11 luglio, i “Piano B - Live Music” proporranno i più grandi successi del panorama musicale italiano da Vasco Rossi a Cesare Cremonini, dagli Stadio ad Antonello Venditti; giovedì 13 luglio, tornano i “Lamberts” con la loro musica classic-rock- entertaiment. Martedì 18, altro gradito ritorno, con il duo Fabio Tessiore, al sax e Susanna Ferretti, alla voce; giovedì 20, saliranno sul palco i “Vico 28”, vincitori del Premio “Elmo Bazzano” al 22° “Festival della Canzone Ligure di San Giorgio”, ad Albenga, col brano “A settimana”. A chiudere gli appuntamenti di luglio, martedì 25, gli “Atrio Electric Trio” con un repertorio rock, blues e funk e giovedì 27 luglio, la band genovese “Fingerlips” intratterrà la piazza con una scaletta variegata, dal rock al pop degli anni ‘80 e i loro fantasmagorici travestimenti con parrucche e lustrini. Martedì 1 agosto sarà la volta di “Ginez e il Bulbo della ventola…”, già ospiti della rassegna che, quest’anno, proporranno parecchi brani tratti dal nuovo album “Sambuca Sunrise”, uscito a fine marzo e disponibile su Spotify; giovedì 3 agosto, il quartetto “Voilà” proporrà i brani dei cantautori più amati da Renato Zero a Franco Battiato, da Samuele Bersani a Fabio Concato fino a Toquihno. Martedì 8 agosto tornano i “Projecto Kajallé” con brani che spaziano dalle sonorità percussive brasiliane alla poesia desolata della pampa argentina e giovedì 10 agosto, i “Groove Machine”, quintetto per la prima volta a Cisano che propone musica da intrattenimento e disco dance anni ‘70, ‘80 e ‘90.