Savona, tornano le iniziative per il "Mese del Rifugiato"

Dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19 la Caritas diocesana di Savona-Noli rilancia le iniziative per il Mese del Rifugiato, consolidata tradizione del territorio.

Venerdì 23 giugno alle ore 21 alla Sala Cappa del Centro Diocesano Pastorale "Città dei Papi", in via dei Mille 4, Oliviero Forti, responsabile dell'Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale dell’area nazionale di Caritas Italiana, presenterà il progetto dei corridoi umanitari come via legale d’accesso per i migranti.