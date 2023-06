Tpl Linea, Filt Cgil non ci sta e replica a Bozzano: "Suo interesse solo ora che si parla di poltrone"

Dopo l'ennesimo invito rivolto da parte del consigliere regionale della "Lista Toti" Alessandro Bozzano a Palazzo Nervi e a tutti i Comuni, ovvero gli azionisti di Tpl Linea, a stabilire e occuparsi prima dei programmi aziendali e solamente dopo affrontare i discorsi relativi alle nomine del futuro, la Filt Cgil non ci sta.

Oggetto delle critiche della segreteria savonese sono proprio le ultime comunicazioni del consigliere arancione: "Ci fa piacere che il consigliere Bozzano si occupi, solo ora che in ballo ci sono le poltrone, di Tpl Linea, dopo che nei mesi scorsi siamo stati ascoltati dalla Regione come sindacati, insieme a Comune e Provincia di Savona, per reperire le risorse necessarie alla sopravvivenza dell'azienda" afferma il segretario provinciale, Simone Turcotto.