Tpl Linea, il consigliere Bozzano sprona ancora la Provincia: "Convocare subito un confronto sui progetti"

"Carissimo presidente della Provincia di Savona, avvocato Pierangelo Olivieri, con la presente ti evidenzio le mie personali preoccupazioni, che vogliono altresì essere quelle manifestatemi da alcuni sindaci del nostro territorio e da altri soggetti rappresentativi della forza lavoro aziendale, relativamente alla gestione complessiva del servizio di trasporto pubblico in Provincia". Si apre con queste parole la missiva con la quale il consigliere regionale Alessandro Bozzano si rivolge al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri in merito alla situazione di Tpl Linea.

"Più precisamente, come già certamente sai per il tuo ruolo presidenziale e per quello da sindaco del comune di Calizzano, l’azienda di trasporto pubblico, o meglio a partecipazione pubblica, si fonda su una contribuzione capillare cui i Comuni devono assolvere attingendo, chiaramente, dalla parte corrente di bilancio - continua Bozzano - Non voglio certo tediarti con situazioni tecniche di grande difficoltà finanziarie degli Enti, alcuni dei quali attenzionati dallo sbilanciamento dei costi ma, più semplicemente, invitarti a svolgere il tuo ruolo di presidente della Provincia in maniera tale da condurre il ragionamento complessivo sulle esigenze dei territori i quali, diversi tra di loro anche per percorsi di sviluppo, necessitano di riflessioni e percorsi condivisi ed attinenti alla risoluzione di problematiche economiche e sociali cui anche le strategie sul trasporto pubblico ne sono parte".

"La nomina del Consiglio di Amministrazione della Tpl Linea deve, a mio avviso, partire da una progettualità complessiva e condivisa per la sua grande parte, per cui il CdA debba essere garante di risultati efficienti ed efficaci, tenuto conto di quanto precedentemente affermato. In buona sostanza, caro presidente, il percorso di meditazione e riflessione deve partire dai territori, dai Sindaci e dagli amministratori quali elementi istituzionali di presidio del territorio. La politica, per quanto nobile essa possa essere, dovrà fare il resto e, quindi, trovare nella condivisione garanti di progetti e di percorsi per dare ai territori risposte concrete ed affidabili".

"La scadenza del Cda è imminente e mi pare di ricordare, vi siano 45 giorni di possibile prorogatio del Consiglio di Amministrazione in carica, spirati i quali sarà necessario nominare soggetti commissariali. Sarebbe, a mio modestissimo avviso, d’uopo provvedere illico et immediate alla convocazione formale od informale di consessi di partecipazione politica ed amministrativa, per valutare scelte e strategie del trasporto pubblico in Provincia. Mi pare evidente che solo attraverso equilibrio e partecipazione di tutte le forze in campo, comprese quelle sindacali dei lavoratori, si possano iniziare percorsi che portino da un lato allo sviluppo di questa azienda pubblica e dall’altro alla sinergia con le comunità locali, per lo sviluppo economico dei territori amministrati e il servizio sociale, sempre elemento di non trascurabile importanza".

"Tutto quanto sopra anche in un’ottica di razionalizzazione ed attenzionamento dei costi aziendali, tenuto conto del ruolo, dell’importanza e del valore che la componente sociale del trasporto pubblico informi la strategia aziendale - prosegue il consigliere regionale - Più nello specifico, proprio per riassumerti con parole semplici il precedente concetto, sono le scelte politiche che determinano l’utile o la perdita aziendale, addirittura prima delle grandi capacità che il CdA saprà mettere in campo. Mi riferisco anche alla missiva ricevuta dai Comuni in data 12 giugno scorso, ove il Presidente del CdA, Dott.ssa Simona Sacone, chiede una pronuncia su come sia meglio procedere per la surroga del compianto collega Avv. Giovanni Ferrari Barusso, considerando l’imminente rinnovo del Consiglio di Amministrazione".