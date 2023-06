"OrchestrAbili - la musica come esperienza di inclusione", il 27 giugno il concerto in piazza Duomo a Savona

Martedì 27 giugno alle 21.15 andrà in scena in piazza Duomo a Savona il concerto conclusivo del tour OrchestrAbili, gruppo di Savona e Albenga. Si chiama La musica come esperienza di inclusione ed è l’evento che riassume il progetto musicale di due anni rivolto a persone con disabilità tra i sedici e i settant'anni, in questa occasione arricchito dal coinvolgimento del coro MigraSound. Per celebrare la fine dei corsi, il gruppo OrchestrAbili ha presentato 8 concerti itineranti con direzione artistica dell’equipe de "Il Giardino Sonoro" coadiuvata dallo staff dell’Orchestra Sinfonica di Savona, da Anffas Albenga, da Associazione Down Savona e Associazione Genitori de la nostra famiglia. I concerti sono coordinati da Claudio Massola e supervisionati da Andrea Masotti. Fanno parte del team anche i musicisti e operatori Alessandro Delfino (pianoforte), Marta Giardina e Chantalle Allomello (vocalist), Stefano Ravera (batteria), Alessandro Rubino (batteria e ukulele), Eros Crippa e Maurizio Totaro (chitarra elettrica), Carlos Villa (chitarra basso). Come spiega il coordinamento, le canzoni sono composte e scritte dai ragazzi con l’affiancamento di musicisti professionisti. Il risultato è emozionante e racconta la storia di ognuno dei partecipanti.

«Stiamo attivando tematiche che intendono migliorare la vivibilità del territorio con diversi approcci. Il lavoro della Consulta per l'Inclusione e il benesser-ci ne è una prova concreta. Siamo quindi molto soddisfatti delle iniziative realizzate in collaborazione con Consorzio Sociale il Sestante e Accademia Musicale di Savona, insieme alla Diocesi di Savona e Noli. L'evento del gruppo OrschestrAbili sarà anche un momento di rara bellezza e condivisione perché la musica è certamente uno dei più potenti strumenti per l’attuazione efficace dell’inclusione: è un linguaggio universale, in grado di mettere collegare mondi apparentemente distanti tra loro, ci permette inoltre di esplorare l’emotività, scoprire la dimensione interiore e quindi sviluppare e affinare la nostra affettività», commenta l’assessora del Comune di Savona Maria Gabriella Branca.

I responsabili del progetto spiegano che “suonare e cantare sviluppa abilità e autonomie delle singole persone. Al contempo il lavoro di gruppo accresce il potenziale inclusivo aumentando la possibilità di scambio culturale, vita sociale e protagonismo. Scopo di questo ultimo concerto è contribuire e favorire l’accesso alla cultura da parte di persone che rischiano di rimanerne escluse, coinvolgendole attivamente come soggetti in grado di produrre cultura sviluppando canali per migliorare la partecipazione e la cittadinanza attiva da parte di utenti e famiglie. I risultati sono stati eccezionali».

«Il complesso Museale della Cattedrale di Savona ha intrapreso con grande partecipazione il cammino verso l’accessibilità e l’inclusione promosso dalla CEI attraverso incontri specifici, alcuni dei quali con attività artistiche. Anche la comunità ucraina ha visitato il complesso museale con laboratori collettivi nella Cappella Sistina, restandone ammaliata. La sensibilità verso l’inclusione ha quindi regalato ai volontari del museo momenti significativi di confronto e crescita, elementi indispensabili per progettare il futuro. Ospitare nella bellissima piazza Duomo il concerto del progetto OrchestrAbili è un valore aggiunto che corona i mesi di lavoro insieme e apre la strada per nuove collaborazioni», aggiunge Silvia Ivaldi, direttrice del Complesso Museale della Cattedrale di Savona.

Il progetto OrchestrAbili è realizzato con i contributi di Unione Europea, Repubblica Italiana, Fondo per lo sviluppo e la coesione, Regione Liguria, ALFA Agenzia Regionale per il Lavoro la Formazione e l’Accreditamento, Consorzio Sociale il Sestante, Orchestra Sinfonica di Savona, Associazione ANFFAS Onlus di Albenga nell’ambito del progetto "Abilità al plurale 2 – “OrchestrAbili". Nello specifico, il concerto del 27 giugno è realizzato con il contributo del Comune di Savona e con il sostegno della del Complesso Museale della Cattedrale di Savona, Diocesi Savona-Noli, per sensibilizzare alle tematiche di cultura collettiva, accessibilità e sviluppo inclusivo.