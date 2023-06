Truffa dello specchietto, nuovo caso a Borgio Verezzi: "Massima attenzione e segnalare episodi sospetti alle forze dell'ordine"

Ancora in azione sulle strade della nostra provincia i truffatori del finto incidente, questa volta a Borgio Verezzi, all'incrocio tra via Matteotti e via Bottassano.

La tecnica è quasi sempre la stessa: il malintenzionato si ferma con l'auto a bordo strada, produce un rumore sonoro mentre passa la macchina del malcapitato prescelto. Poi, fermandolo, spesso inseguendolo con i lampeggianti, gli fa credere di aver provocato un urto e un danno. Di solito allo specchietto retrovisore.

L'autore del raggiro spesso rompe abilmente anche lo specchietto del conducente ignaro, rendendo lo scenario realistico e pretendendo con fare minaccioso una somma di denaro per compensare subito il sinistro. La vittima, spesso spaventata o suggestionata, finisce per pagare.

Non è stato però questo il caso odierno, intorno alle 11.30, sul confine tra Borgio e Pietra Ligure: scoperto l'intento truffaldino, l'auto utilizzata per il tentato raggiro (una Bmw scura) si è dileguata rapidamente: il mezzo è stato già individuato, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalla Polizia Locale borgese e sono in corso gli accertamenti del caso.

Dal comando di Borgio invitano alla massima attenzione, in particolar modo nel periodo estivo, e a segnalare immediatamente alle forze dell'ordine eventuali episodi sospetti.

Nei giorni scorsi anche la Polizia Locale Riviera di Ponente aveva segnalato il pericolo della truffa dello specchietto con diversi casi verificatisi tra Loano e Finale Ligure (leggi QUI).