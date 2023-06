Truffa dello specchietto a Stella Santa Giustina. Lanciato l'allarme: "Fate attenzione, prendete la targa e denunciate"

Non solo Borgio Verezzi è stata colpita dalla truffa dello specchietto. Anche a Stella Santa Giustina una donna alla guida della sua auto ne sarebbe rimasta vittima. Fortunatamente senza cadere nel tranello.

"Gli ho detto che ho sentito un rumore di pietra sulla carrozzeria e lui mi ha risposto che invece gli avevo scontrato lo specchietto. Ci siamo accostati, mi fa vedere una venatura nella parte di plastica dello specchietto e (anche se ero certa di non aver colpito nessuno specchietto e glielo ho ribadito) gli ho detto che non c'era problema e avremmo fatto il foglio di constatazione amichevole - continua la donna - Lui mi ha detto che non aveva il foglio perché fa il carrozziere e l'ha dato a un cliente. Allora gli ho detto che non c'era problema e avrei chiamato l'assicurazione per sapere come procedere o che potevamo chiamare i carabinieri. In quel momento mi chiede se non possiamo metterci d'accordo in amicizia. Gli chiedo quanto sarebbe l'accordo amichevole e mi dice 60 euro. Gli ho detto che in tasca non avevo quella cifra, che poteva darmi il numero di telefono e glieli avrei dati. Appena gli ho chiesto il numero, ha cambiato registro dicendo che non faceva niente che era roba da poco e che bastava andare da uno sfascia carrozze. Mi ha dato la mano è salito in macchina e ha fatto inversione. Quindi attenzione".