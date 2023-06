Alassio potenzia i servizi di vigilanza estiva della Polizia Locale: due assunzioni dal 1 luglio

Continuano i servizi estivi di vigilanza sul territorio da parte del Comando di Polizia Locale di Alassio, attraverso tutte le componenti operative destinate alle attività esterne.

Particolare attenzione viene quotidianamente posta al controllo del centro storico con la finalità del mantenimento del decoro urbano e del rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, oltre al controllo delle zone del litorale attraverso le pattuglie balneari e quelle che effettuano “servizio ebike” con l’obiettivo principale del contrasto al commercio abusivo e della lotta alla contraffazione commerciale.

“E’ desiderio dell’Amministrazione – dice il Sindaco Marco Melgrati – impegnare il Comando di Polizia Locale in tutti i turni di servizio, ampliati nella stagione estiva fino all’1e30 della notte, in attività volte al mantenimento della sicurezza urbana per mezzo di appositi servizi di specifica competenza. Con l’occasione ringrazio anche le Forze di Polizia a competenza generale per il rafforzamento dei servizi e per l’impegno quotidiano volto al mantenimento nella nostra città di elevati standard di sicurezza.”

“In questa prima fase di stagione estiva – riferisce il Comandante della Polizia Locale, Francesco Parrella – sono già numerosi i provvedimenti adottati dalle nostre pattuglie destinate al centro pedonale ed alle attività operative sul litorale. Nel mese di Giugno sono 14 i sequestri, penali ed amministrativi, di materiale posto in vendita illecitamente, mentre 37 sono i verbali emessi in materia di errato conferimento di rifiuti e 20 quelli nei confronti di soggetti che bivaccavano o esercitavano la mendicità nel centro storico e nel budello.”

I servizi, compresi quelli automontati di controllo sulla viabilità e sul rispetto delle norme di circolazione stradale, continueranno per tutta la stagione estiva mentre verranno ulteriormente incentivate le attività delle pattuglie balneari e di controllo delle zone maggiormente frequentate anche a mezzo di due ulteriori assunzioni a tempo determinato che entreranno in servizio il prossimo sabato 1 luglio.