Savona. Palazzo Della Rovere, la settimana prossima la consegna dei lavori

La settimana prossima verranno consegnati i lavori per il restyling di Palazzo Della Rovere che permetteranno di aprire i cantieri e fare partire l'intervento per la trasformazione in polo culturale dell'antico complesso, progettato Giuliano da Sangallo su commissione della famiglia nobiliare Della Rovere.

“I lavori sono stati affidati alla Edilcostruzioni Group di Teramo, società specializzata in restauri che si è occupata importanti interventi come il restauro di Pompei - spiega l'assessore all'Urbanistica Ilaria Becco. Nell'ultimo sopralluogo, presenti anche Ire, i progettisti e la società che si è occupata del processo partecipativo si sono esaminate alcune questioni tecniche relative alla posa e allestimenti dei cantieri”.

L'intervento di restyling ha un valore complessivo di 24 milioni e 300 mila euro: 13 milioni e 600 mila euro trovano copertura con risorse del Pnrr, 4 milioni 970 mila euro provengono dal contributo del Ministero della Cultura grazie al piano strategico grandi progetti Beni Culturali (4 milioni e 970 mila euro), 2 milioni e 360 mila euro dal Fondo strategico regionale e la rimanente parte dalle risorse del Comune di Savona.

Il restauro trasformerà Palazzo Santa Chiara in un polo culturale che ospiterà non solo una moderna biblioteca che si estenderà su quasi 4.000 metri quadrati ma anche una serie di altri spazi polifunzionali al servizio della città, distribuiti dal piano terra al terzo piano, sfruttando anche il cortile interno e le terrazze. L’obiettivo fare di Palazzo Della Rovere il fulcro culturale della città, sempre vivo, 24 ore su 24.