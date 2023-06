Savona, riaperta via Astengo. Asfalto temporaneo dove mancano i basoli

Il cantiere che OpenFiber ha aperto diverso tempo fa in via Astengo viene temporaneamente sospeso, su sollecitazione dell'amministrazione comunale, in vista degli eventi di Savona Estate 2023, eventi che coinvolgeranno tutto il centro e i quartieri con incontri letterari, musica e concerti, richiamando, prevedibilmente, un gran numero di persone a Savona.

I lavori in via Astengo, d'altronde, si trovavano in un momento di stop forzato dovuto al fatto che, per completare il ripristino della via, così come previsto dalle prescrizioni della Sovrintendenza, bisognava attendere che venissero prodotti gli ultimi basoli da posizionare in due tratti di strada verso via Niella. Ora quei due tratti sono stati asfaltati per consentire la piena agibilità della via da parte dei pedoni che affolleranno la strada in occasione delle manifestazioni.

Ma al termine degli eventi estivi la strada tornerà cantiere (anche se in formato ridotto) per un breve periodo ovvero per il tempo necessario a posizionare gli ultimi basoli che in queste settimane sono in fase di realizzazione. Le due porzioni di strada che sono state appena asfaltate per una questione di sicurezza, infatti, verranno di nuovo recintate in modo da permettere agli addetti ai lavori di togliere il bitume e posizionare i basoli mancanti.