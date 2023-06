ALTO (CN): tutto pronto per la 2° Edizione della FESTA DELLA LAVANDA”

Questo il pgragramma della seconda edizione della Festa della lavanda di Alto (CN):

ore 10.00 Apertura del Mercatino della Lavanda e dei prodotti della Val Pennavaire e dell’Alta Val Tanaro

dalle ore 10.00

alle ore 12.00 Visite Guidate o in Autonomia Gratuite al “Giardino di Vanda” e visite guidate ai Giardini del Castello dei Conti Cepollini

ore 12.00 APERTURA CUCINE

presso L’Agriturismo “Olio del Casale” con modalità SAGRA

è gradita la prenotazione al 335 6862222

ore 13.30 Distillazione della Lavanda per far conoscere come viene estratto l’olio essenziale e per diffondere il suo profumo per le vie del Paese

dalle ore 14.30

alle ore 18.30 Visite Guidate o in Autonomia Gratuite al “Giardino di Vanda” e visite guidate ai Giardini del Castello dei Conti Cepollini

ore 15.00 Laboratori Didattici a tema Lavanda per Bambini e Ragazzi

ore 16.00 Battesimo della Sella per Bambini e Ragazzi

ore 19.30 Chiusura Mercatino

Questo il menù

a pranzo:

Antipasto (Salumi e Pan Fritto alla Lavanda) € 5,00

Antipasto (Insalata Russa, Vitello Tonnato, Formaggio Locale con Confettura alla Lavanda) € 6,00

Ravioli al Ragù € 8,00

Tagliatelle con Formaggetta Locale al Profumo di Lavanda € 8,00

Patata Ripiena Funghi, Porri e Salsiccia € 8,00

Patata Ripiena Tomino, Fonduta di Alto e Tartufo € 12,00

Gelato alla Lavanda € 4,00

Panna Cotta € 4,00

Crostata alla Lavanda € 4,00

Spritz alla Lavanda € 5,0



E nel pomeriggio……

Frittelle Salate € 4,00

Pan Fritto € 4,00

Frittelle Dolci € 4,00