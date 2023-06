Contrasto agli incendi boschivi, in Prefettura un incontro in vista della stagione estiva

In una riunione tenutasi questa mattina e presieduta dal Prefetto di Savona, il dott. Enrico Gullotti, sono stati discussi gli interventi da attuare per contrastare gli incendi boschivi.

La riunione si è svolta tramite videoconferenza e ha visto la partecipazione di rappresentanti della Regione Liguria, dei Comuni della provincia, delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di porto, del Servizio 118, del Volontariato di protezione civile e degli enti responsabili delle strade e delle ferrovie.

Durante l'incontro, sono state esposte le direttive statali e regionali riguardanti la prevenzione degli incendi, e sono state prese in considerazione le misure adottate dai Comuni e dagli enti responsabili delle reti per contrastare questo fenomeno.

In particolare, si è discusso degli "incendi da interfaccia", ossia quelli che si estendono alle zone abitate a causa delle caratteristiche del territorio e ai quali la provincia di Savona è particolarmente vulnerabile, a causa della sua morfologia.

In chiusura dell’incontro, il Prefetto ha sottolineato l'importanza di mantenere un costante scambio di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti, al fine di garantire interventi tempestivi per affrontare eventuali situazioni critiche. Ha inoltre ribadito che la Prefettura, in qualità di sede provinciale di coordinamento, è disponibile a facilitare la collaborazione tra le amministrazioni e gli enti interessati.