Spes, sono tre i candidati del Comune per il rinnovo del cda

Sono previste per il 5 luglio le audizioni pubbliche dei tre candidati del Comune per ricoprire l'incarico nel consiglio d'amministrazione di Spes, la Società di promozione degli enti savonesi per l'Università. I candidati sono: Michele Ferrando, Guido Lugani e Mario Tassinari.

“Al termine delle audizioni,- spiega il Comune - non verrà stilata una graduatoria, quindi non verranno assegnati punteggi bensì verrà rilevata esclusivamente l'idoneità, ai fini di una successiva valutazione complessiva del gradimento di ciascun candidato risultato idoneo, nel confronto assembleare societario con gli altri soci, dunque in sede di effettiva nomina”.

Il consiglio d'amministrazione uscente è composto dal presidente Francesco Sanguineti i consiglieri Vincenzo Bertino, Giulia Colangelo, Alessandra Magliotto e Gianluca Gandalini. I consiglieri sono espressione degli enti soci, la Camera di Commercio, la Provincia, il Comune di Savona e l'Università di Genova. Il cda decade con l'approvazione del bilancio 2022.