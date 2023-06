Tpl Linea, ecco il nuovo cda: Franceri presidente, tra i membri l'ex sindaco di Loano Pignocca

E' stato votato il nuovo cda di Tpl con la sola astensione dei comuni di Borghetto, Toirano e Varazze.

Ne fanno parte il presidente, il commercialista Vincenzo Franceri, Luigi Pignocca ex sindaco di Loano, gli avvocati Loredana Scalmana e Gabriele Vercelli e Serena Lancione amministratore delegato di Gtt.

"Un consiglio d'amministrazione che é stato votato quasi all'unanimità - dice il presidente della provincia Pierangelo Olivieri - in un importante momento per l'azienda. É stato anche approvato il bilancio 2022. Confermato il negativo di 1,5 milioni che verrà coperto con utili non distribuiti.".

"E' un cda molto equilibrato, che ha il mandato preciso di nominare un nuovo direttore generale - puntualizza il numero uno di Palazzo Nervi - riteniamo che sia un risultato molto importante. Siamo convinti che si possa proseguire nel dare continuità".

Soddisfatto il sindaco di Savona Marco Russo.

"Il cda é stato nominato a grandissima maggioranza - dichiara Russo - ed é frutto di un lavoro concertato. L'obiettivo é dare all'azienda una grande competenza nella fase di grande importanza dell'affidamento in house e capace di gestire le relazioni con i soci e all'interno dell'azienda".

Non sono mancate però le polemiche per via di una mancata comunicazione sui nominativi scelti.

"Ho rimarcato che non ho nessuna riserva sulle persone nominate che sono assolutamente titolate a ricoprire il ruolo ma non ho condiviso il metodo. Nessuna condivisione, soprattutto da parte della Provincia" ha detto il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.