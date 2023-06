Alla Marina di Loano via all'edizione 2023 del “West Coast Meeting” (FOTO e VIDEO)

È scattata ieri sera e durerà fino al prossimo 1° luglio, nella consueta location della Marina di Loano, l'edizione , la manifestazione promossa dall'associazione Cara Beltà e dal Banco di Solidarietà San Francesco Maria da Camporosso “Padre Santo” di Loano con la collaborazione del Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini e con il contributo dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, della Marina di Loano, di Regione Liguria e della Fondazione De Mari.

Un'edizione ispirata dalla citazione di Papa Francesco: “Arda nei vostri cuori questa santa inquietudine”. La frase è stata pronunciata dal Santo Padre il 15 ottobre scorso di fronte a 60mila persone radunatesi in piazza San Pietro per il centenario di Don Luigi Giussani. Il tema dell'ottava edizione del Meeting di Loano è dunque l’inquietudine, quella insoddisfazione che sentiamo sempre ad ogni obiettivo raggiunto, come se la meta si spostasse in continuazione e noi fossimo sempre alla ricerca di qualcosa che per definizione è al di là, è oltre.