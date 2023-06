Alleanza Verdi e Sinistra, campagna di raccolta firme per la sanità pubblica

“Fin troppo pazienti, Salviamo la sanità pubblica in Liguria” è la campagna di raccolta firme nei vari Comuni del territorio lanciata da Alleanza Verdi e Sinistra. Sarà inoltre prevista la raccolta firme anche con banchetti davanti agli ospedali del territorio, come in altre province.

“Stiamo facendo degli incontri sulla sanità pubblica - spiega Gabriella Branca presidente nazionale di Sinistra Italiana – ed abbiamo lanciato l'iniziativa 'Fin troppo pazienti' perché la sanità pubblica va difesa. Il diritto alla salute è diritto universale, costituzionalmente riconosciuto ma sta sempre più diventando il diritto alla cura per pochi”. Liste d'attesa sempre più lunghe per visite ed esami diagnostici spingono i pazienti verso la sanità privata, ma a costi che non tutte le famiglie possono sostenere.

Nel tracciare il quadro della sanità ligure Verdi e Sinistra Italiana evidenziano che “c'è carenza di medici di base in almeno il 60% degli ambiti territoriali, molti ospedali sono chiusi o depotenziati, c'è stato un crollo delle visite preventive e nel 2020 la regione è stata valutata inadempiente”. Tra le proposte e richieste alla base della raccolta firme ci sono un piano straordinario e urgente di assunzioni a tempo indeterminato, l'assicurazione di uno lo snellimento delle liste d'attesa, il potenziamento della medicina territoriale, l'implementazione dei dipartimenti di prevenzione, rilancio della medicina di base. Si chiede inoltre di rendere più accessibile e trasparente la gestione del Pnnr, l'impegno a non accorpare o chiudere nessuno dei presidi ospedalieri e ambulatoriali e di raggiungere il pieno funzionamento del fascicolo sanitario elettronico.